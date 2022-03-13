今增32430確診　快測平台佔逾1.9萬宗　衞生署料疫情趨勢仍維持

本港第5波新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(13日)錄得13,335宗個案經核酸檢測確診，當中3宗為輸入個案，其餘均為本地感染；另有19,095宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認，已對相關患者發出隔離令。換言之，本港新增32,430宗新確診個案，第5波至今累計個案共694,246宗。另外，今日再多264名新冠患者病逝，其中有190人在公立醫院離世，餘下74宗死亡個案屬滯後呈報。

歐家榮表示，疫情確診數字最近介乎3萬多宗水平，每日數字雖然反覆，但仍停濟高水平，未有進一步上升趨勢，預期未來數天確診數字仍然會維持，現時疫情未見再有爆炸性上升，但未見向下，呼籲市民不要鬆懈。他又表示，新冠疫苗接種是參考不同建議，例如感染後要打多少針，及打針中的相距等，假如免疫力沒有問題的人士而曾受感染，可當感染視為打了1針，因中招後會有抗體。

今日個案中，1,463宗個案由醫管局確診，3,136宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診，餘下8,736宗則由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診。由衞生署公共衞生化驗服務處確診的個案中，沒有人懷疑感染Delta變種，另有793宗疑染Omicron，餘下的2,343宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

再多4間院舍出現新冠爆發，包括3間安老院舍及1間殘疾人士院舍，共涉86宗個案，包括71名院友、15名院舍職員。第5波共有745間安老院舍受影響，其中過去2周新增368間，佔全港安老院舍46%。第5波安老院舍共26,300個院友染疫，佔全港院友30%，以及約6,580名職員，佔所有安老院舍職員約22%。

殘疾人士院舍共有266間出現爆發，過去兩周新增143間，佔全港殘疾人士院舍42.7%。第5波共有6,980個院友染疫，佔全港院友38%，以及約2,500名職員感染，佔所有殘疾人士院舍職員約23.6%。院舍死亡個案增至2,061宗。