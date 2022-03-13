再多264名新冠患者離世　本港累計3993人病亡超越武漢

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(13日)表示，累計再多264名患者死亡，第5波截至目前共有3,780名死者，患者死亡率升至0.54%。而本港爆發首波疫情至今，連同今日已累計3,993人病亡，超越湖北省武漢市的3,869宗死亡個案。

何婉霞表示，在累計死亡個案中，有89.4%人沒打針或只打一針，在80歲或以上的個案中，高達91.5%有此情況，而有打兩針或以上的死亡率是0.09%，比起沒打針或只打一針的2.03%死亡率，相差23倍；至於在80歲以上長者的死亡率中，打兩針或以上的死亡率是3.12%，比起沒打針或只打一針的12.7%死亡率，相差4倍。

過去24小時，全港有190名新冠病人在公立醫院離世，年齡介乎39至105歲，涉及112男78女，當中有115人來自院舍，124人未接種疫苗、46人已打一針、20人打兩針，當中175人為65歲人上長者。

目前為止，共有10,601名新冠病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療，89名病人情況危殆，101名病人於深切治療部留醫，另有144人情況嚴重。