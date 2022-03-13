外傭不戴口罩溪澗旁聚集　區議員指違規憂播毒

疫情嚴峻，港府早前再收緊禁聚令，包括不可多於兩人聚集。有區議員發現近期將軍澳石角路溪澗有不少外傭聚集，高峰期曾有逾百人，該等外傭聚集期間均沒有戴上口罩，更在溪澗玩水及棄置垃圾，不單止違反防疫條例，更令人擔心散播病毒。

西貢區議員方國珊今日（13日）在Facebook上載多張圖片，指將軍澳石角路溪澗上發現10多名外傭在溪澗旁聚集及玩水、飲食，更在不遠處架起帳篷，又在後山用黑色膠袋放置垃圾。她指由於該處比較偏僻，收集垃圾清潔工人不容易發現，導致滋生大量蚊蟲。

她直指聚集的外傭均沒有戴上口罩，增加傳播風險，明顯違反禁聚令，亦違反跨家庭聚集。她強調已不止一次到發現外傭在上址聚集的情況，情況令人擔憂，而警方於今年2月曾巡視外傭聚集後，情況曾一度有所改善，但隨後故態復萌，不排除因市區加強執法，令外傭移師到偏遠地方聚集。

現時疫情非常嚴重，她指一旦外傭受感染後帶家，令疫情擴散，後果非常嚴重，希望港府引用緊急法，規定在抗疫期間僱主與外傭達成買假的協議，讓外傭在家休息，減低外出感染風險，同時希望相關部門可加強上址巡查，作出票控行動，增加阻嚇性。

她續稱，過往曾有外傭在溪澗用石頭搭設浴缸，其後被地政處巡查時發現清理，而因大雨過後，溪澗水位會上升，增加遇溺風險，渠務署在上址已有相關提示，但效果並不顯著。