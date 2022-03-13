食肆查電子針卡要求出示身份證　網民怒斥越權

受第5波疫情影響，港府早前推行「疫苗通行證」，要求市民進入食肆、商場等指定場所前需接種疫苗，並且需掃瞄、出示「安心出行」及接種疫苗的電子針卡紀錄。不過，有網民今日(13日)在網上討論區反映，他在進入某食肆時而履行以上步驟，惟店員需要求他必須出示身分證，以認證為針卡當事人。事件引起部分網民不滿，質疑該名店員已越權及侵犯他人私隱。

涉事網民指出，他今日前往九龍塘又一城某日式料理店，並按照平時的步驟，「嘟完安心出行，再開針卡」，惟食肆門口的一名女店員，卻要求他出示的身份證，查證針卡本人資料是否屬實，才願意掃瞄針卡QR Code。該網民又提到，不少顧客在排隊時都未知此情況，輪到自己得知以上安排時，因個人私隱問題與對方發生爭執，最後「嬲到走咗」。

事件引起網民討論，有人批評店員的做法已越權，「照道理佢真係冇權check id」、「身份證只有執法人員或授權機構有權睇」、「佢睇你身份證，係違反私隱條例」；不過，亦有網民理解店員的立場，「唔睇身份證點知張針紙係咪真係你」、「可能舖頭真係中過伏

畀人罰過才玩咁大」。