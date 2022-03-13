林鄭一天變「髮」得咗　網民嘲髮型屋重開真相

染髮廣告台詞「慢慢變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗」深入民心，隨着防疫措施上周四(10日)起再度延長，全港髮型屋及理髮店同日獲准重開。「咁啱得咁蹺」有網民發現，林鄭上周四出席疫情記者會時，髮量及髮色明顯較前一天烏黑濃密，並貼出截取自該2天的記者會圖片佐證，嘲道「立即變黑又得！」而圖片中亦有字句寫到「網民：終於明白，點解會開返髮型屋」。

從該網民貼出的圖片可見，左邊書「9/3/22」即今年3月9日的記者會上，林鄭低頭時，髮頂略顯稀疏且可見頭皮，並疑似夾雜白髮；與右圖所見，「10/3/22」即3月10日的記者會中，林鄭頭髮明顯更為烏黑兼濃密。

髮型屋及理髮店上周四重開，而無獨有偶，林鄭前後2天出席記者會時，髮頂的對比相當顯眼，以致有網民將其貼出，似有意質疑髮型屋及理髮店上周四重開，皆因特首有需要照顧自己「煩惱絲」。

對此，其他網民亦留言表示「染完髮又關得(髮型屋)」；有人反諷道「方便自己，方便市民」；亦有人稱「整返D(啲)假發(髮)出場了」；另有人重提林鄭過去出席記者會時，曾不戴口罩，笑指「(林鄭)帶(戴)口罩(大眾)聽唔清講咩」。