政Whats噏：黃之鋒戰友林朗彥中招　閉關繪畫嘲似坐監迫住讀書

林朗彥(左)同黃之鋒(右)因圍警總案被判監。

疫情大爆發，好多市民都確診要家居隔離。黃之鋒嘅「戰友」、前香港眾志主席林朗彥今日(13日)自爆「中招」，話要喺「自閉」期內畫一幅完整嘅畫，仲自嘲有啲嘢係要迫住自己先會去做，就好似唔坐監都拎唔起本書讀咁喎。

林朗彥喺Facebook(Fb)話喺上星期中招，需要「自閉」10日。喺呢段閉關嘅日子有乜嘢好做？雖然佢下定決心要畫一幅完整嘅畫，但又考慮咗好多嘢。佢形容自己喺鍾意或者擅長畫畫嘅人之中，屬於異類，事關喺工作之外，佢唔係經常有創作意念，反而係要有「目的性」先會畫，但又似乎未去到要開展繪畫作為職業。

講嚟講去，都係未諗到畫啲乜嘢題材，最後惟有叫班朋友畀下意見佢，同佢講想畫啲乜嘢出嚟啦。佢喺Fb上載咗一幅卸靈神社嘅畫，有網友留言話好掂，仲話或者日後有合作嘅機會添。

林朗彥喺2019年參與及煽惑包圍灣仔警察總部的未經批准集結，承認煽惑罪嘅林朗彥被判監7個月，喺舊年4月12日出獄。同案嘅前香港眾志成員周庭則被判監10個月，舊年6月中旬已出獄，而當中承認煽惑及組織未經批准集結兩罪嘅前香港眾志秘書長黃之鋒則判監禁13.5個月，因涉及其他案件，現仍在監獄服刑。