男子疑被盜現金　口罩被摘兼遭吐口水　街頭抽腿怒踢外籍女

新冠肺炎疫情下搵食艱難，繼日前出現有人疑佯裝到食肆聲稱「買米線」，期間亮出𠝹刀企圖行劫失敗，留下100港元紙幣逃去其後被捕，近日網上再流傳片段，可見1名男子在上海街一燈位，與1名疑似外籍女子拉扯，期間男子大呼「報警呀」。

從該段長約37秒的影片所見，一男一女在人來人往的上海街糾纏，該名外籍女子左手緊握，似持有物，而男子則拉着其右臂，並以身作繩，欲「綁住」女子不讓其離開，期間女子鬆開左手，一紙團跌落地上，男子隨即鬆手將之拾起。

該外籍女子其後上前更摘下男子口罩，並拉下自己的口罩向對方放「飛劍」，有行人目睹此況，手指外籍女並大聲以英語高呼「Stop！Stop！」試圖阻止女子再吐口水，惟片中男子此時已怒從心起，如電影少林足球中的大力金剛腿般，左腿抽後如彎弓，恍似流星橫斬出，該名外籍女子腹部硬食一記重擊後，吃痛抱腹而去，影片到此戛然而止。

有網民留言稱「個男食過夜粥，出腳嗰下幾有功架」；亦有網民對片中事件表示「其實向人吐口水已經算係普通襲擊，至於個男人起腳踢嘅行為就no comment(不評論)，自己承擔後果就好了」、「外(籍)女吐口水，又拉底人口罩實在差勁」。

另有人認為事件始末不清，不應妄下定論「冇前因，邊個對錯冇人知，淨係話5百就話人偷，唔公度(道)」；有聲稱居於片中地址附近的居民稱「我住附近，個女子成日會企係嗰度唔知等乜，我試過連續兩日見佢企係嗰度，我都唔知發生乜事」。