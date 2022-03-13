政Whats噏：陳健波向中醫師求教　中成藥咪亂食

本港疫情失控，唔少確診者正等候入住隔離設施，只能靠中成藥紓緩症狀。現時政府派發嘅抗疫物資入面都有幾款中成藥，但係究竟咩人先適合食用呢？議員陳健波(波哥)就決定向浸會大學中醫藥學院臨床部主任卞兆祥求教，仲呼籲市民唔好亂咁食藥啊！

相信唔少市民都聽過連花清瘟膠囊個名，但係咪所有人都啱食呢？卞兆祥話連花清瘟膠囊係目前內地推薦嘅3種藥方之一，包括連花清瘟膠囊、金花清感顆粒，同埋藿香正氣片，而3款中成藥係國家藥監局註冊批准，同時都有喺香港註冊。佢話中醫睇病時，通常會分為唔同嘅體質狀況，連花喺市面上最普遍，適合嘅人士會較多，例如發燒38.5至39度、嚴重鼻塞、黃痰、肌肉痛、便秘等症狀，而金花就適合一啲低燒、少少怕凍、乾咳、小量白痰、大便正常嘅病人。最後，正氣片就適合一啲新冠病毒入腸嘅病人，呢類病人會有頭痛、想嘔、胃口差、肚瀉同濕氣重等病徵。

喺食藥之外，飲食都對康復好重要嘅，卞話適合食連花同金花嘅人士，病症本身偏熱，所以飲食上要避免進食熱氣嘢，食得太多煎炸嘢會容易加重咳嗽、發燒同喉嚨痛。至於濕氣重、容易吐瀉同埋嘔嘅病人，就唔好食咁多生冷食物同飲凍水喇，唔係就會加重濕氣㗎喇！

對於有啲市民會儲備中成藥，諗住食定當預防，卞就話中成藥本身係治療嘅藥物，一般情況下中醫唔建議喺無感染下服用作預防㗎。而波哥都呼籲普通市民唔好亂咁服用中成藥喇，最好真係去睇中醫，或者透過網上義診，由中醫建議先食用中成藥，唔好胡亂服用啊，更加唔好話覺得自己有呢種症狀就服用，咁係唔啱㗎！