狡賊趁的哥人有三急 扑爆車窗擸現金手機逃遁

大角咀發生車內盜竊案，昨晚(13日)11時許，一名姓羅(50餘歲)的哥將的士駛至晏架街近槐樹街交界，其時因便急，遂將車停於路旁前往附近公廁小解。詎料約2分鐘後返回取車時，赫見司機位車窗玻璃粉碎，碎片散布一地；車內一個裝有數百元找贖輔幣錢兜，以及一部用作下載應用程式的普通智能手機不翼而飛，估計遭賊人偷去，而他擁有的另一部iPhone智能手機隨身袋着，才幸保不失，惟有報警求助。

據了解，涉事的士裝有車Cam，惟安裝位置偏向車廂左邊，不排除狡猾賊人為逃避鏡頭，刻意選擇從司機位落手。

羅表示，駕10多年的士搵食，從未試過遇上如此倒楣事情，他估計賊人覷準放有現款的錢兜，並順手擸走該部手機，他表示日後會避免將車泊在相對僻靜地點，減少被賊人有機可乘。

羅事後愈想愈氣，不禁發晦氣道：「早知佢會扑爆塊玻璃，我寧願去廁所之前，打開個車門任佢拎，都唔好扑爆架車塊玻璃，導致冇得開工搵食。另外，架車會攞去葵涌維修，預計維修費約1,000元以下‧‧‧唉！疫情生意唔好，今日白做倒貼。」