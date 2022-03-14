居疫邨無法開工　兩地互推責任　中港貨車司機感徬徨

新冠肺炎疫情令本港百業蕭條，更有不少打工仔因此「冇飯開」。東網收到一名姓黃的跨境貨車司機報料指，因其居住的屋邨曾多次有確診個案，令他停工逾1個月。但當局曾於2月公布，把司機停工的因素，由包含居住的疫區(例如屋苑)有個案，放寬至居住的大廈現確診；而且即使運鮮活的司機「中疫廈」，只要在內地獲得核酸檢疫沒有染疫證明仍可上班，情況與黃先生遭遇剛好相反。

為穩定陸路運輸供應，廣東省曾公布自2月16日起，把高風險跨境貨車司機的暫停豁免(即停工)期限，由21天縮短至14天；也把停工的因素，由包含居住的疫區，例如屋苑有染疫個案，放寬至與確診個案同住同一大廈才剔除在豁免名單外。另外，為紓緩人手不足的問題，對於「中疫廈」的運鮮活司機，只要在內地進行的核酸檢測沒有染疫，仍可上班。

報料人黃先生負責駕車往返文錦渡運送鮮活食品，惟在第5波疫情間，他居住的大廈曾有人確診，其屋邨更多次出現確診個案，令他由2月中起多次被列入「跨境貨車司機處罰名單」(「處罰名單」)內，而處罰原因是「在香港疫情高風險地區存在暴露史或接觸史」，他被不斷停工14天，至今已停工超過1個月。

東網翻查資料，發現黃先生的住址只曾於上月15日「中疫廈」，而他其餘多次被納入「處罰名單」的日期，均是其屋邨有確診病例。若以上述廣東省的最新要求，黃先生基本上停工14天後，可於本月2日上班，惟現時恐怕開工無期，「永續」停工14天，感到十分無奈。

黃先生就此曾向運輸署申訴，收到該署經牌頭公司發放的書面回覆，指已呈報有關資料予內地。但黃先生其後在供跨境貨車司機使用的系統「跨境安」查詢，客服仍只是回應已反映事件，又建議他打申訴電話，或者跟香港運輸署聯絡，但運輸署叫他向內地申訴，令他感徬徨無助。