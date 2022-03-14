密切接觸者無人跟進　市民斥港府防疫只做門面工夫

本港新冠肺炎疫情爆發，可謂是一場天災人禍，升斗市民只能自求多福。自第5波疫情開始，東網收到多個確診者投訴當局的防疫措施及政策，例如指家人中招後無人跟進密切接觸者，認為當中會構成防疫漏洞，斥每日的疫情公布只是「門面工夫」；有人入住隔離酒店時，職員不懂計算隔離日，故不派發快速測試包，又稱在隔離期間感到「孤獨恐懼」、「精神都有些亂」！

市民余生認為當局的防疫措施有漏洞。他表示，其31歲的同住兒子於上周四(10日)經快速測試確診後，送院接受治療。不過作為同住家人的余生，卻一直未收到檢疫通知，坦言當局「連有多少密切接觸者也不知道」，故認為會造成漏洞，又斥政府每日的疫情公布只是「門面工夫」，染疫人數恐怕不準確。衞生署回覆東網僅表示，已入院的人士若確診，醫管局會向當局呈報，以便作出流行病學跟進工作。

另外，已打2針的劉生表示，於上周一(7日)收到訊息證實經核酸確診，遂以短訊的連結呈報個人資料，上周四便收到通知入住旺角帝盛酒店隔離，不過他確診後的第6天，即上周六(12日)詢問酒店經理索取快測包時，對方指要在酒店住滿第6及7天才可作快測。劉生表示隔離酒店職員對防疫措施不熟悉，不懂計算隔離日。他又指，在隔離期間感到孤獨，「精神都有些亂」。