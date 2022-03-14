東方日報A1：抗疫落後犯眾怒　林鄭認衰要跑數

因染疫國泰空少獲准免檢疫返港後違規外出，導致新冠肺炎變種病毒Omicron在港大規模傳播，確診人數海嘯式增加，更令醫療及隔離措施不勝負荷，確診市民求助無門，被迫在家隔離，同住家人恐同染疫。特首林鄭月娥昨表示，現估計仍有超過30萬人在家檢疫或隔離，但隨市民完成隔離，或是較高估的數字，又認衰指支援工作上處於「追趕」狀態，而香港面對的難題是人手不足。因應疫情情況，醫管局亦計劃再額外啟動6間「指定診所」。有學者認為香港疫情惡化，或會出現反政府、抵制防疫政策的行動，有機會打擊愛國者治港威信，民怨或會導致政局不穩。

林鄭表示，正在檢疫或隔離人數是基於每一位檢疫和隔離人士要留家14天計算，但由於在2月底已經修訂完成檢疫或隔離的安排，第6、7天進行完快速抗原測試無確診人士可離開，故有些人已順利完成檢疫或隔離。她又指第5波疫情非常嚴峻，面對大量確診個案和緊密接觸者，每一個措施都力求做得更聚焦、更精準解決問題，其中包括「分流、分層」，即是不可能把同一套措施用於如此大量的確診個案。

署理民政事務局局長陳積志表示，民政系統現時最重要的抗疫任務就是做好「居家抗疫」及「居家支援」的工作，第一步是提供電話熱線服務。民政總署於上個月初推出「1833 019」「居安抗疫」24小時熱線，熱線由開始時的100條增加至目前280條，熱線中心亦由原來的兩個增至現時3個，每天有540位同事負責，每日處理超過一萬宗求助個案。

由於確診人士大幅增加，熱線服務需求亦大增。民政總署已有具體計劃設立第4個熱線中心，加強接線功能及增加熱線至最高可達到550條，即是總共增加5.5倍。當局亦鼓動和發動地區力量，招募到逾一萬名義工協助派送物資及照顧長者等。

至於醫管局方面，食物及衞生局局長陳肇始指醫管局已在上月設支援熱線1836 115，共設有110條熱線，截至本月11日共處理了超過2.5萬宗查詢。醫管局計劃於3月內增加支援熱線至200條，以應付市民的需求。至於「指定診所」的數目，亦會由現時17間增至23間。

政府早前希望在內地招聘1,000人到港的暫託中心照顧長者，惟現時內地「救兵」只有120人，被問及是否薪酬不足時，林鄭指招募困難似乎未必與薪酬待遇有關，相信他們是看到香港疫情嚴峻而有心理障礙，需要「停一停」作觀察。她又強調香港在中央支持下有源源不絕的物資供應，硬件建設方面亦獲支持。

就港府的抗疫表現，全國港澳研究會副會長劉兆佳昨在電視節目上表示，中央近日向港府發出最嚴重忠告，認為如本港疫情持續，積壓的民怨或會導致出現非嚴密組織的反政府行動，有人或消極抵制政府各種防疫方針或政策。如令港人認為愛國者治港格局不如理想，或難以處理危機問題，將打擊愛國者治港威信。

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