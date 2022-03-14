機械人輔助支氣管鏡活檢 有助精準診斷肺癌

肺癌一直是本港頭號致命癌症，為有效診斷體積細小且位於肺部深處及難以觸及的結節，香港中文大學醫學院於去年12月，成功利用混合手術室機械人輔助支氣管鏡進行檢查手術，成為美國以外的首例。手術透過實時光學影像及電磁定位，於狹窄的氣管進行導航，不但保持儀器在氣管內的穩定性，更提高病變定位準確性。中大至今已為18名肺病病人完成檢查手術，包括為15位患者完成活檢及3名患者進行染料標記肺部切除手術，預計每年可為約百名病人進行手術。

隨着醫學影像技術進步，愈來愈多位於肺部結節能夠被偵測出來，惟如何抽取組織進行活檢及進行早前診斷成爲另一難題。目前常規支氣管鏡檢查則只能到達肺部中央，即使電磁導航支氣管鏡檢查亦只可進行入肺部周邊，透過機械人輔助氣管鏡，有助進一步到達肺部遠端進行檢查。

中大醫學院外科學系心胸外科組名譽臨床助理教授劉穎虹說，曾有一名77歲非吸煙男士於4年前患膽囊癌，即使進行根治性手術後，仍在其肺部右下葉發現新腫塊，並需要透過活檢決定治療方案。但當時常用的活檢方法如電腦掃描經皮穿刺活檢令患者出現氣胸、血胸及肺出血等情況，檢查結果亦未能達到確診效果，故最終採取機械人輔助支氣管鏡進行活檢手術，並成功導航腫瘤作出判斷。

中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡指，機械人輔助支氣管鏡仍處於臨床測試階段，相信透過新型工具，能夠更精準地處理細小及位置隱蔽的肺結節，提高病變定位準確性及診斷率，以讓醫生更早為病人作癌症診斷。