抗疫的士運作近1個月30司機中招　「紅的」牌跌至460萬元

接載新冠肺炎患者前往指定診所的專屬的士運作近1個月，有約400名的士司機參與該計劃。惟有業界代表卻表示，現時有約30名司機在參與相關計劃後染疫，部分司機現時仍在休息，有個別司機更已打退堂鼓，令業界擔心計劃後勁不繼。此外，根據香港的士交易所數據顯示，礙於經濟不景及疫情，的士牌價最新下跌至460萬港元，較2014年的高位足足暴跌逾3成。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成向傳媒表示，專屬的士計劃至今推出約1個月，約400名司機投入服務，當中有約30名司機染疫，要即時隔離7日，部分司機現時仍在休息。此外，亦有本身已參與計劃的司機擔心染疫風險，加上巨大精神壓力，決定打退堂鼓退出計劃。他解釋，「抗疫的士」的司機均要遵從嚴格防疫指引，包括須穿防護衣、定時消毒車廂、每天開工前作快速檢測等，故精神壓力巨大。

就政府正籌備計劃再加500輛的士予消防局調配，有的士司機表示政府會為司機提供每日3,000港元的津貼，較一般的士收入多賺約1,000港元。但擔心與確診者一同在細小車廂內，存在極大感染風險，「唔值得為3,000蚊搵命博。」

此外，根據香港的士交易所數據顯示，市區的士牌價近期處於10年低位，最新牌價報460萬港元，新界的士的牌價亦已跌至388萬港元，返回10年前水平。翻查過去資料，市區的士市牌價於2012年至2018年之間，持續保持於600萬至700萬港元之間，與高位計算，的士牌價足足暴跌逾3成。