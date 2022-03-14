市民染疫令日均接種量下降　銅鑼灣接種中心擴大服務範圍

第5波新冠肺炎疫情爆發下，確診個案急增之餘，死亡個案亦較過去4波疫情明顯增加。公務員事務局局長聶德權今(14日)表示，過去一周全港日均接種量為7.3萬劑，較每日10萬劑的接種容量為低，期望盡快將第二劑接種率提高至9成，並令第三針接種翻倍，而關鍵在於安排更多長者、兒童及青少年接種。對於他指規模較小的院舍，未必可即場稀釋及接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良回應指，對聶的說法感到可惜，強調多個國家及城市能為院舍長者接種復必泰，形容是「非不能也，實不為也」。

聶指，現時疫苗接種情況反映供過於求，估計是部分已預約接種疫苗市民，或因染疫而暫未打針，令日均接種量放緩。他指，位於銅鑼灣禮頓中心7樓停車場的接種中心，周三(16日)起將擴大服務範圍，讓學校借用6樓場地，為學生接種疫苗；周五(18日)起，3至17歲學生可於各間社區疫苗接種中心領取「即日籌」。

就長者接種方面，何栢良建議政府讓院友及家屬，可以選擇到附近的疫苗接種中心打復必泰。他認為，院舍長者應該選擇接種復必泰，強調已有科學數據證實接種兩劑復必泰的效用，較接種3針科興能大幅降低長者染疫後的死亡率。

另外，政府早前透過電郵發出的最新指引，已接種兩劑疫苗的確診政府僱員在第7至13天內，連續2天檢測沒有驗出病毒即可上班，而已打1針或未打針人士，則仍可領病假。即使再次檢測後的結果為確診，亦毋須再次隔離。

聶德權表示，染疫僱員康復後或仍有病毒殘留在體內，故檢測結果可能會顯示確診，但相信傳播機會較低。他強調部門首長可因應個別情況安排，如仍有病徵者就不應上班。

對於被指因不少公務員在家工作，令抗疫物資延遲派發至市民手上，聶指是誤解，強調現有7成政府僱員有份參與抗疫工作，加上需要維持必須的公共服務，基本上動員所有公務員。而部分公務員每周有一、兩天毋須返回辦公室，是為了減低人流聚集。