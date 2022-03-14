疫情社會面清零重要　內地專家張文宏：但未必長用封城策略

國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今(14日)發文，說明目前面對的新冠疫情。他形容第5波疫情是一次「倒春寒」，新冠變種毒株Omicron的亞型「BA.2」在香港以至內地急速擴散，繼續採取社會面清零策略，將疫情壓制在完全可控的水平非常重要，但並不意味會持久地採取封城和全檢測的策略。

張文宏在文中提到，農曆新年過後，先是香港迅速進入了第5波疫情，從一宗病例破防到全面失控也僅僅用了一個多月。內地這波疫情目前處於指數級上升初期，本月初以來由每日119宗到上周六(12日)的每日3,122宗只用了11天時間，而且在全國性不放鬆對新冠的積極監測與防控態勢下發生。

張文宏周日(13日)和香港大學的病毒學家討論後，得出高度一致的看法，認為病毒的毒力明顯降低，死亡病例絕大多數有明顯的基礎疾病或高風險因素，並認同接種疫苗有助減低重症率與死亡率。他提到，由於Omicron已變得很溫和，在實現了廣泛接種和自然感染率的國家，新冠病毒現在可能甚至沒有流感那麼致命；但認為不是「躺平」的理由，應對未來抗疫有很清晰的思路，而非整天爭論是清零還是共存。

他認為，中國如果現在迅速開放，會引起短時間內大量人群感染，即使再低的病死率也會造成醫療資源擠兌和社會生活的短暫休克，對社會和家庭造成不可彌補的傷害。從最近全國各地的疫情應對情況看，無論是在心理上或社會資源的配置上，還沒做好應對大量病例同時出現的準備，故繼續採取社會面清零策略非常重要，並藉此次窗口期準備好更完備、智慧、可持續的策略，包括長者普遍接種、可廣泛供給的口服藥物、負擔得起的居家檢測試劑等，應對下一次更大規模輸入與本土疫情。