疫情影響地盤進度　政府延長工程合約工期

發展局今日（14日）公布，因應疫情延長政府工程合約工期及私人發展項目於地契內的建築規約期限。所有在施工階段的政府工程合約，會以彈性方式處理承建商因這波疫情影響而提出的延長工期事宜，授予最多6個月的額外工期；所有截至今日尚未履行建築規約的地契，其原有規約期限可免補地價延期最多6個月。

局方指，理解這波疫情為業界帶來的營運困難，措施旨在為業內各專業及各承建商及早提供確定性，以減低現有的合約工期和建築規約期限可能對他們造成的困擾和壓力，並提供額外緩衝，讓業界和負責審批的政府部門有更大空間應對疫情及參與抗疫工作，期望獲延期的承建商及地契承租人合情合理地處理他們與其他合約方的期限事宜。

至於不受地契建築規約期限約束的發展項目（例如無須修訂地契的重建項目），局方呼籲業界在這艱難時期以體恤的態度彈性處理相關的合約期限。當疫情轉趨緩和時，政府期望與業界攜手，盡最大努力追回進度，爭取項目盡快完工。工務部門會與相關合約承建商作出跟進，地政總署亦即將發出作業備考公布有關延長建築規約期限的詳細安排。

政府工程合約及地契一般載有條款訂明完工期限，以確保項目準時完成。若出現延誤，工程承建商或地契承租人須申請延期及可能須支付賠償金或補地價。政府理解這些項目的推展工作環環緊扣，無論是項目設計、人手調配、物料供應，以至建築過程，任何一環遇上障礙均可能影響項目進度。