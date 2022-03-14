中央正式派內地醫療人員來港支援　首批75人今日抵埗

新冠肺炎疫情未止，特首林鄭月娥今日(14日)繼續召開抗疫記者會，她表示今日將集中講述治療新冠病人的工作，她表示現時最重要是減少死亡和重症個案，在藥物供應上，上周醫管局已經購入口服藥物，其中默沙東藥廠的藥物已全數抵港，並正在應用，至於輝瑞的口服藥，首批會在今日抵港，其他第二、三輪批次則會在未來數月來港。另外，她早前向中央提出請求，希望派遣內地醫療團隊來港，剛得悉中央將會分批派出內地醫療人員來港，首批75名醫護將於今午來港，之後亦會有300名人員來港，協助治療新冠病人。

醫管局行政總裁高拔陞表示，已經將部分藥物應用在病人身上，亦開始在指定診所和住院病人上分發處方，而指定診所亦會增加至23間，派籌增至4,300個，針對高危和長者群組，他表示會預留一半的籌號予長者，讓他們盡快接受治療。他又指，對於上周開始伊沙伯醫院改為定點治療新冠病人醫院，服務已經大致完成，而救護車服務已經回復正常，效益明顯。他指，雖然急診室依然忙碌，但已經大大紓緩，以及更能集中護理病人。他又指，希望未來一段時間，盡量將其他病房裝修，現時大約有11,000張病床照顧新冠病人，目標未來能繼續提升照顧能力，因此在北大嶼山和亞洲博覽館正和內地醫護商討，希望盡快銜接。