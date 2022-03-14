疫患指定診所增加至23間　向高危人士處方新冠口服藥

面對嚴峻疫情，政府窮於應付，目前會將指定診所及派籌加，並會向高危群人士處方口服藥，港府已成功購入包括默沙東藥廠輝瑞兩款口服藥。醫管局行政總裁高拔陞今日(14日)表示，已經將部分藥物應用在病人身上，亦開始在指定診所和住院病人上分發處方，指定診所亦會增加至23間，派籌增至4,300個，針對高危和長者群組，會預留一半的籌號予長者，讓他們盡快接受治療。

政府專家顧問許樹昌表示，處方藥物適合未完成接種新冠疫苗、長期病患、75歲以上等高危病人。他指輝瑞的藥物即使懷孕或哺乳的人士亦能服用，12歲以上和40公斤以上即可服用，但不適合肝臟衰弱人士，研究顯示可以減低入院和死亡率達9成；至於默沙東口服藥因為會影響生長，故懷孕或18歲以下不適合使用，不過藥物能予以未能吞嚥口服藥人士使用，減少長者死亡個案。

疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，藥物主要適用於輕症病人，未來將在醫管局指定診所和部分私家醫院採用。至於政府推出口服藥物，有人關注能何時減低死亡率，許樹昌相信若增加接種率，以及在安老院廣泛使用藥物，死亡率定必下降，醫管局將為1,600名老人院舍和住院病人處方口服藥。

另外，高拔陞提到，上周開始伊沙伯醫院改為定點治療新冠病人醫院，服務已經大致完成，而救護車服務已經回復正常，效益明顯，雖然急診室依然忙碌，但已經大大紓緩，更能集中護理病人。他又稱，希望未來一段時間，盡量將其他病房裝修，現時大約有11,000張病床照顧新冠病人，目標未來能繼續提升照顧能力。