政Whats噏：地震無緊急警示　政界轟港府廢到一個點兼未瞓醒

港府上周突然透過耗資1.5億港元研發嘅「緊急警示系統」，通知市民伊利沙伯醫院轉做指定醫院，畀唔少議員批評嚇餐死，應為港府應慎用。今日（14日）凌晨約2時半開始，各區都有市民感覺到數秒嘅劇震，由於當時未知發生咩事，好多人喺驚慌下紛紛到社交平台貼文詢問係咪發生地震。之不過，今次警示系統竟然冇響，有政界人士就貼文，質疑警示系統效用，狠批港府冇提供任何資訊係「廢到一個點」，又嘲諷伊院轉做指定醫院竟比地震緊急。

地震消息傳出後，流亡美國逾年嘅前議員梁頌恆亦隔空「食花生」，話地震事件又證明多次，想了解突發事件時，到社交平台係可靠過香港政府用1.5億整出嚟嘅系統。葵青區議員林紹輝就話自己當時好似「死屍」咁瞓喺床到，以為出現幻覺，當時心臟跳得好快，以為嚟料點知原來係地震，佢又話手機冇響起警報即無事。沙田前區議員黃文萱亦貼文，話手機緊急警示冇響到，質疑伊利沙伯做指定醫院緊急啲，定地震緊急啲。

曾參選立法會但落敗嘅潘焯鴻喺事發半個鐘後就貼文，話當時細女同佢講感受到地震，但自己同其他家人都冇感覺。不過，當時家中所有鸚鵡非常異常地亂飛、甚至亂撞，10多隻鸚鵡不斷飛來飛去，並且撞牆跌喺地上。他形容係從未發生嘅現象，亂飛亂撞情況維持咗數分鐘先停落嚟。

佢批評事發時，「林鄭億五警示系統」、天文台應用程式及天文台地震速報等全部都冇任何警告或資訊。天文台喺中國地震台網發布消息後，仍然「懵吓懵吓」話接到市民通知，正在調查！連藝人都感覺到，特首林鄭月娥等主要官員似乎「仍未瞓X醒」，斥整個政府真係廢到一個點！今次地震真係來得突然，唔少市民當下都唔知發生緊咩事，睇嚟政府真係要做好資訊發放工作喇！