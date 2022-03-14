內地昨增61宗香港輸入病例　廣東佔最多

根據內地多個省市區周一（14日）通報，前一日新增至少61宗香港輸入新冠確診及無症狀感染病例，涉及廣東、上海、北京、四川。內地流行病學專家王廣發表示，香港疫情嚴峻，對來往密切的深圳防疫工作造成較大壓力。

廣東省周日（13日）新增42宗境外輸入確診和21宗無症狀感染，其中深圳24宗、珠海5宗、江門2宗、東莞1宗確診來自香港，另有深圳6宗、江門2宗、珠海和東莞各1宗無症狀感染亦來自香港。

上海市同日新增16宗境外輸入確診，其中13人早前在香港工作、旅行或生活等，陸續抵達浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，檢測後確診。

北京市同日發現2名從香港返回的民眾，抵達北京首都機場接受核酸檢測，送至集中隔離酒店，結果顯示確診。四川省亦新增2名確診患者和2名無症狀感染者來自香港，抵埗後進行集中隔離，期間檢測發現染疫。

王廣發表示，香港疫情高燒不退，對深圳疫情防控不利。他稱：「我們知道深圳和香港的人員來往密切，區域又臨近，所以會對深圳造成比較大的壓力，這也是不利的方面。」另內地官媒指香港牽連深圳，深圳周日發布的防疫措施，已意味這座城市近乎「封城」。