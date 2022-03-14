確診母女入竹篙灣　拍片直擊隔離生活　港式普通話爆紅

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，部分患者被送至社區隔離設施，在被「監管」的同時亦因病情而憂心忡忡。不過，社交平台近日一段直擊竹篙灣隔離營的生活影片在網上爆紅，片中母女以普通話及參觀「示範單位」方式，介紹營內的物資、設備等，雖然普通話發音尚有改善，卻意外大受網民喜愛，同時為大家在疫下憂愁之中增添一點歡樂。

該段影片由媽媽拍攝，由她及其女兒配音，提到她們隔離期間的日常生活，「每日就係打開窗取餐」，惟窗外情況看不到任何人影。鏡頭隨後轉至二人所住房間，母親更以參觀「示範單位」的方式來介紹各種配備，其中反映到營內部分準備不周的地方，包括她需將地拖桶改造成垃圾桶、自備插頭及拖把等

整條短片長約2分16秒，能一賭房間全景，母女更以普通話配音，轉述包括床鋪、廁所、熱水爐等。網民亦注意到母女的港式普通話，「這是傳說中的純正香港普通話嗎」、「好標準的港式普通話」、「我真心相信媽媽唔係扮，佢好認真」；甚至有網民在留言中標記其好友，笑言片中普通話與其相似。另有人大讚母女2人苦中作樂：「充滿正能量！有這樣的母親，才會有這樣的孩子。在任何環境都能處之泰然！不抱怨、不憂慮。」