大埔恐怖車禍2死8傷　的士司機被改控誤殺等6罪

大埔去年8月發生奪命車禍，一輛的士猛撞當時正在過路的途人，部分人被捲入車底，意外釀成2死8傷。警方早前暫控涉案的士司機一項危險駕駛導致他人死亡罪，案件今天（14日）在粉嶺法院再提堂。控方修訂控罪，改控被告2項誤殺罪及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。裁判官最終將案件押後至4月25日在東區法院處理交付審訊程序，被告沒有保釋申請。

報稱司機的63歲被告莫培華，現被控兩項誤殺罪。控罪指，被告於2021年8月22日因嚴重疏忽而非法殺死鄭鈞海及宋婉芬，即駕駛的士沿大埔廣福道行駛時，被告對於站近燈柱AB0236行人過路處的鄭及宋負有謹慎責任，而違反謹慎責任。即當的士駛近行人過路處及行車交通燈號是紅色時，被告沒有減慢車速，亦没有充分使用或完全沒有使用制動器，把的士轉右及切入東行行車線，超越停在行人過路處前的兩部車輛後，以時速約50公里駛上道路中央的安全島，導致的士撞到1支橙柱、1支標示及多名身處安全島的行人，當中包括鄭及宋；被告的疏忽是導致鄭及宋死亡的主要原因。

被告另被控4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。控罪指他於上述同日在大埔廣福道 近燈柱AB0236，在道路上危險駕駛車輛登記號碼NJ861的市區的士，引致陳更崧、伍美芳、劉殷喆及蘇木興身體受嚴重傷害。

案件編號：FLCC 1135/2021