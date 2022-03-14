死亡率高出至少2.5倍　薛達：可預見的悲劇

本港新冠患者死亡率高，港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達(Siddharth Sridhar)昨日(13日)在Facebook撰文，剖析本港死亡率高出其他高收入地區原因，形容這是一場「可預見的悲劇」，以每百萬名新冠肺炎死亡人數而言，本港的情況最為糟糕，每100萬人達35人，較其他地區高出至少2.5倍以上。

薛達把本港的死亡率，與新加坡、南韓、英國、美國、丹麥及新西蘭作比較，根據7天滾動平均值，各地區病例整體飆升至高水平。他又指，本港正經歷「異常艱難時刻」，面對居住環境擠迫、安老院舍過度集中、疫苗接種率偏低及醫療系統一直不勝負荷等問題，並指死亡率高企，是在於長者疫苗接種。

現時本港死亡患者很大部分為院舍長者，9成人沒有接種兩劑新冠疫苗。薛達認為，要將安老院舍與社區隔離是不可能，易受感染的長者集中在密閉的室內空間。他又指，科學界普遍共識，疫苗可以顯著降低死於新冠肺炎風險，但不幸地，香港長者要用「性命」去證明這一點。

本港80歲或以上長者人口僅54.6%接種一劑或以上疫苗。薛達提到，由於大多數港人在第五波前未曾受過感染，除了接種疫苗外並沒有其他抗體途徑。他最後提及要為長者接種苗，儲備抗病毒藥物，以及在安老院舍和社區藥房及診所部署抗病毒藥物，護理必須減少高度集中，以對抗疫情。