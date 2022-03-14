長久問題未解致疫情爆發亂象　學者斥管治心態不改無補於事

疫情第5波大爆發導致民不聊生，當中不少涉及存在已久的社會問題，有學者直言今次疫症失控，反映港府管治多缺失，斷言若不痛定思痛，認真處理例如房屋、安老的深層次問題，只會繼續出現第6波、第7波疫情，亦將因港府管治上未能給予信心，而令香港的國際地位一落千丈。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，不少問題一直存在，如房屋問題，為數不少的基層市民需居於劏房，居住環境通風不足於疫情下更凸顯；安老院舍、公營醫院人手問題亦非一夕之事，於疫情下形成災難，反映以往未有認真處理社會上的深層次問題，若心態不改，相信未來仍會出現第6波、第7波爆發，且愈見嚴峻。

他續指，即使港府近期推出不少「補鑊」措施，但都只是「唔見棺材唔流眼淚」，疫情已逾兩年，港府的應變與新加坡高下立見，即使新加坡確診數字高，但其醫療系統仍能應對，反觀香港求醫都成困難，當身家、性命及財產都令人感覺不受保障，只會令人才、資金亦難以留於香港，令國際地位一落千丈。