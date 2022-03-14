天氣回暖行山救援個案增　消防嘆「抗疫已經冇人手」

近日天氣開始回暖，市民紛紛出動郊遊行山，親親大自然，然而行山其實暗藏危機，倘無留意山勢或自己身體狀況，隨時出現意外或感不適。有自稱消防員的網民昨(13日)在社交網站專頁大嘆，「今日已經接咗十幾隻call山上救援服務...抗疫已經冇人手，真係到場比人問候唔好問點解」。

其他網民對此深感同意，紛指「在家就已經幫到人（尤其醫護）」、「封燒烤及露營設施有鬼用咩，直接封曬郊野公園啦」、「行山唔識得量力而為？緊急服務係比(畀)真正有需要嘅市民用」。另有網民分享道「我個消防員朋友同我講，有一次有個人行到山頂話缺水，行唔到落山，Call消防員幫佢買水，但係佢哋接到order就要出勤去幫佢買喎，真係吹漲」。

根據天文台紀錄，截至昨傍晚6時半，天文台錄得最高氣溫攝氏27.7度，屬今年最高溫度，相對濕度為77%，其中上水更錄得最高氣溫達攝氏30.8度，屬全港最熱。其中於昨午12時，7人在大帽山行山，其中一名59歲男子突感不適，一度陷昏迷，需由政府飛行服務隊直升機救起送院。