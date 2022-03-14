DSE考生因確診或檢疫未能應考　議員籲於檢疫設施集中考試

教育局早前公布，將爭取文憑試在下月22日如期開考，惟一旦學校考生染疫或正在檢疫，則未能如上屆般可申請在竹篙灣應考，成績將以校內考試及表現等評分，不過最高等級只有5級，有關安排亦不適合自修生。有議員認為，相信開考是基於疫情受控，估計染疫及隔離的考生未必太多，建議局方重新考慮讓確診或檢疫的考生分別集中於不同的地方考試，減少不公平的情況。

議員郭玲麗今(14日)表示，局方曾指出，DSE考生一旦在快速檢測呈陽性(即確診)或正在檢疫都不應前往考場，令網上流傳有考生期望在開考前盡快「中招」，康復後可如期應考DSE，可見局方的安排未能令考生及家長安心。

她指出，雖然學校考生未能應考，可以校內考試成績及表現等評分，但疫情關係已影響不少學生的校內表現，加上科目的最高評級只有5級，對不少成績優異的學生感到不公平，變相剥削他們爭取入「神科」，如醫科或及法律學科等的權利。

她指出，相信局方如期或延遲開考，均是基於疫情平穩才有所安排，因此屆時確診或檢疫的考生不會太多，期望局方可重新考慮在檢疫中心應考的安排，例如將確診及正在檢疫的考生，分別集中於不同的地方應考，避免交叉感染，亦可確保考生能如常應考。

另一邊廂，有見前線醫療人員工作壓力爆煲，議員梁熙期望政府重設緊急應變津貼，讓醫院管理局執行高風險職務的員工可獲發津貼，以租住酒店房間等，以及讓他們每工作2周可獲額外休息日等，因此政府應向醫管局提供額外撥款，以實行有關措施。

梁又期望「防疫抗疫基金」擴闊支援對象，包括貨運、交通、教育、醫療社福、殯儀，以及所有清潔及保安業的前線員工。