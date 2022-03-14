李希及王偉中到深圳調研　要求支援香港抗疫

廣東省委書記李希及省委副書記、省長、深圳市委書記王偉中周日（13日）到深圳市調研，要求進一步做好新冠疫情防控工作。李希表示，要更好服從服務全國大局，全力以赴支援香港抗疫和保障對港物資供應。

調研期間李希出席座談會，聽取深圳市疫情防控和支援香港抗疫工作情況匯報。他強調，深圳市要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取更快速有效的硬措施應對本土疫情，盡快實現社會面動態清零。他要求力爭在一個潛伏期內遏制住疫情，迅速鎖定風險源，嚴格落實分區分級管控措施；在嚴格「外防輸入」閉環管理上堅持人、物、環境同防，對機場、碼頭、陸路口岸等重點地方，對人員貨物入境進港所有流程防控措施進行再排查。

李希亦要求全力支援香港抗疫和保障對港物資供應，按照中央統一部署，因時因勢完善聯防聯控機制，持續拓展物資運輸渠道、提升通關效率，為確保香港市民的生命安全和身體健康、確保香港社會大局穩定作出貢獻。王偉中亦強調，要做好援港抗疫人員的組織保障，確保香港生活和醫療物資供應穩定有序，全力服務好全國全省疫情防控大局。