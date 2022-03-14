路德會第3個酒店式過渡屋今午起接受申請 月租3700元起

再有酒店式過渡性房屋推出！香港路德會推出第3個酒店式過渡屋「德薈III」，並於今(14日)中午12時開始接受申請，直⾄全部單位滿額為⽌。項目對象為正輪候公屋3年或以上，或居於惡劣環境的1人或2人家庭，租期為3年，每月租金為3,700⾄4,250港元，住戶最快可於月底入住。

「德薈III」位於深⽔埗海壇街164號，提供48個單位，當中包括首設的兩個無障礙單位，⾯積由92平⽅呎⾄103平⽅呎。其中無障礙單位附有緊急叫喚鐘提供即時支援，包括扶手等輔助設施。此外，每個單位上限2人，房間設有雙⼈床、電視機、冷氣機、⼩型衣櫃、獨立洗⼿間及淋浴間，租⾦按照單位大小訂定，當中已包括無線上網費⽤。起租期為2022年3⽉底。

另外，「德薈III」地下大堂設有共享空間，擺放了微波爐和蒸焗爐供住客使用。項⽬亦為住客提供鼓勵式優惠券，鼓勵住戶建立儲蓄習慣，若租戶每月成功儲蓄，便可獲得有關優惠券，當租戶遷離時，可全數取回有關儲蓄。

香港路德會指，去年推出的首個酒店式過渡屋「德薈」合共30個單位已全數租出，至於今年1月推出的第2個項目「德薈II」提供合共45個單位，已收到逾300份申請，目前已租出逾90%單位，租戶於上月初起陸續入伙。