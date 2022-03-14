今增26908確診　呈報平台佔14868宗　1人疑染Delta變種

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(14日)公布，經衞生署公共衞生化驗服務處、私家化驗所及或社區檢測中心新增12,040宗確診，另快測呈報平台共有14,868名市民登記及成功確認，已對相關患者發出隔離令。綜合上述兩個數字(快測呈報平台及各檢測化驗所確診)總和，本港今增26,908宗確診，全數為本地個案。醫管局明日(15日)開放關愛預約專線予較高風險患者，包括70歲或以上長者、5歲以下小童，免疫力較低等人士，減低他們變重症而需入院的機會。

核酸個案中，1,545宗個案由醫管局確診，2,113宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診，餘下8,382則由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診。由衞生署公共衞生化驗服務處確診的個案中，1人懷疑感染Delta變種，另有436宗疑染Omicron，餘下的1,676宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

截至昨日(13日)，再有多11間院舍出現病例，當中7宗涉及安老院舍，4宗為殘疾院舍，涉及46名院友及2名職員染疫。