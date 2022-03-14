再增286新冠患者病亡　134人來自院舍

第5波新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(14日)表示，本港在過去一日再多249名患者在公立醫院離世，涉及151男98女，年齡介乎39歲至105歲，當中有134人來自院舍，165人未接種疫苗、41人已打第一針、39人打兩針，4名已打3針；231人為65歲以上長者。連同37宗滯後呈報的死亡個案，單日新增共286人病亡。

在年輕的死亡個案中，當中包括一名39歲病人，他有癌症並已擴散，屬長期病患；另有40歲病人有遺傳性鐵質新陳代謝問題，多年沒有看醫生，入院時肺臟己衰竭，送入深切治療部後身亡；另一名52歲病人有遺傳染色體基因問題，亦有中風癲癇及丙型肝炎問題，長住殘疾院舍；一名53歲病人有退化病，不能說話溝通。滯後呈報個案方面，由2月27日至3月12日間有37人離世，涉及22男15女，年齡介乎64至106歲。

另在過去一日，共有375名確診病人康復出院；約40名病人在入院篩查或檢測時確診，有近50多名同房病人列為密切接觸者。另外，至今有15,227名公院職員染疫，當中6,948人已復工。目前共有9,905名病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及各公立醫院接受治療；91名病人情況危殆，104名危殆病人於深切治療部留醫；另有112人情況嚴重。