伊院續收確診者　急症室輪候逾句鐘　醫管局：擠迫情況已改善

伊利沙伯醫院上周三(9日)轉作定點救治醫院，專門接收新冠確診病人及有生命危險的緊急病人。當局指相關轉院行動日前已基本完成，東網記者今(14日)午在該院現場所見，持續有確診病人由非緊急接送服務巴士送抵，當中多數是長者；急症室顯示輪候時間超過1小時，現場有逾20名患者輪候。

據現場所見，伊利沙伯醫院附近一帶人流較平常少，醫院正門有20輛非緊急接送服務巴士停泊，不時有巴士接載確診人士入院。急症室方面，現場大概20多名病人輪候，包括有家長陪同小童候診。此外，記者在急症室外逗留大半小時，目擊有5具遺體經急症室運走。期間由於急症室內有病人等候阻礙運送，有遺體在病人身邊停留起碼約2分鐘。

據醫管局早前公布，是次應變措施將伊利沙伯醫院主座大樓內約1,500張病床改作接收病情嚴重的新冠病人，以集中人手及資源照顧病人。該醫院急症室昨起只接收聯網內確診病人及緊急個案，救護車會將其餘病人送往廣華醫院急症室。

醫管局行政總裁高拔陞今指，應變措施安排已見效益。病人轉院、急症室安排和救護車調配等，上周六(12日)已基本完成。過去兩日到伊利沙伯醫院急症室求診的人數維持每日約360至370人，與以往水平相若。雖然急症室仍屬非常繁忙，病人仍要輪候服務，但整體情況有所改善。當局會繼續改裝和調配病房，接收更多確診者，以紓緩急症室輪候情況。