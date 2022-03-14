加強珠港跨境貨運閉環管理　港珠澳大橋日限150車次

廣東省珠海市口岸局周日（13日）發布關於加強珠港跨境貨物運輸閉環管理的通告，周一（14日）凌晨零時起，針對經港珠澳大橋公路口岸出入境的粵港跨境貨物運輸，嚴格跨境貨車目的地管理以及跨境貨運預約管理，並實施集中接駁，加大處理違規力度。

通告指，為珠海、中山、江門和陽江4地市企業提供粵港跨境貨運服務的跨境貨車，可經港珠澳大橋公路口岸入境，入境後不得前往目的地以外地市作業，只限經港珠澳大橋公路口岸出境回港。受港珠澳大橋功能和香港口岸檢疫配套設施等限制，危化品、禽畜類產品不能經港珠澳大橋跨境運輸。

此外，在港珠澳大橋公路口岸目前每日入境貨車數量的基礎上，嚴格控制入境車次，落實配額管理，每日不超過150車次。目的地所在市口岸專班提前一天向珠海市口岸專班為作業車輛報備，未報備的一律不准入境。

周一凌晨零時至周二（15日）午夜12時期間，從港珠澳大橋口岸入境前往珠海、中山、江門和陽江4地市的跨境貨車，由各市專班安排全程專車引導護送。周三（16日）凌晨零時起，上述跨境貨車必須在珠海指定的集中接駁站進行貨物全接駁，在珠海市內作業時間原則上不超過3小時，跨境司機要當日往返、不准留宿。如違反規定或其他疫情防控措施的跨境貨車司機，將被暫停或取消豁免資格，甚至追究法律責任。