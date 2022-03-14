康文署高級經理涉多次非禮家傭　13項非禮罪成候判

已婚康文署高級康樂事務經理，被指自去年初的3個半月內，13次在住所非禮其印尼籍女傭，摸大腿和肩膊之餘，更涉吻對方臉頰和嘴唇。涉案經理否認全部13項非禮罪，案件經審訊後，被告今（14日）在西九龍法院被鄭念慈裁判官裁定所有控罪罪成，獲准保釋至下月7日判刑。裁判官指理解女傭為來港工作，預支了半年薪金給中介公司，且怕失去工作，故在非禮事件初期時，無可奈何接受被告的3000港元和解費，但她並非唯利是圖的人。官又指據女傭拍下的片段所見，被告的觸碰行為屬不必要且是借圖作出猥褻行為。

56歲被告巴廷明，被控於2021年3月11日至6月25日期間，分別13次在元朗公安路白沙村某村屋非禮25歲女子X。據早前證供所指，X自2021年1月起受僱於被告一家，與被告、被告的妻子及他的一對成年子女同住案發雙層單位。

裁判官裁決指，X隻身來港只為打工賺錢，她不只一次拍下被告親吻她的罪證，如果X食髓知味，應該利用第二段影片要求被告提供金錢，但X並無這樣做，反而選擇離開居所及被告，並且報警，故裁判官相信X並非一個唯利是圖的人。裁判官續指，被告對X的行為全屬不必要的身體接觸，並非長輩關心或安慰後輩的行為，被告為X按摩膊頭及腹部也只是藉詞非禮，一般人都會認為被告只是借圖作出猥褻行為，故最終裁定13項控罪全部成立。

辯方求情指，被告任職康文署快將30年，每月賺取約9萬港元月薪及逾2萬港元房屋津貼，他本應快將退休，但今次被定罪後必定要面對紀律聆訊，很大機會失去工作及500萬港元退休金，希望法庭考慮這已經是其中一項懲罰。裁判官指，本案涉及違反誠信原則，一定會判處一個時間不短的監禁式刑罰，法庭不會考慮以緩刑或罰款處理，不過得知被告有涉及退休金的重要事務必需親自處理，因此准許被告以原有條件保釋至4月7日判刑。

案件編號：WKCC 4566/2021