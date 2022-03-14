獨居翁遇強檢　解封後未獲最新資訊　慘被困在家中多日

疫情陰霾籠罩香港，市民生活憂心忡忡，其中獨居長者更孤寡無援。社企《銀杏館》昨日在社交平台反映，他們日前到屯門「家訪」獨居確診長者時，發現多名「老友記」面對的困境並不是與抗疫有關，而是來自科技和數碼化。

《銀杏館》表示，其職員早前前往確診長者家免費作全屋消毒時，發現多個愛莫能助的情況，其中一名獨居且有耳聾的李伯伯表示，他已很長時間沒有外出：「聽講我唔出得街，幾時可以出去？」原來，李伯伯所住樓宇早前需圍封強檢，但證實無中招後，一直都未知道最新安排，並未有人通知他最新資訊。

同樣是獨居、82歲、患有柏金遜症的劉婆婆，當日則手持自我檢測包向工作人員查詢：「有人放咗幾包野落去我門口袋，唔知乜野嚟？」即使員工重複教導其使用方法，劉婆婆最終表示：「我真係記唔到點用，我唔係唔想記，係記唔到！」

此外，一名79歲的張叔當日向工作人員申請領取飯盒，同時想協助同住籠屋的伯伯申領飯卡，惟他提到：「隔離床蔡伯好似確左診，我想同佢拎飯！」員工獲悉後立即告知他是密切接觸者，應要前往隔離，並為他預備好物資，講解自我檢測及電話上報結果等。未料，張叔卻告知他並沒有最重要的一項工具，「點報呀，我都無電話......」。

《銀杏館》就以上個別情況發文，反映疫下千變萬化的資訊，以訛傳訛的訛息，對於一些長者而言，如何能令他接收到準確的資訊尤其重要，活在基層的貧窮長者，普遍都對資訊科技是零接觸零知識，所以疫情下的貧窮長者，活得難。《銀杏館》呼籲，當下的弱勢社群需要被關注，呼籲大家在能力範圍內提供協助、關心鄰居。