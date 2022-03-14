教局更新檢測安排　豁免打針者改7天一檢　不接受快測結果

教育局今日(14日)通知全港幼稚園及中小學的校長，更新定期檢測規定及懷孕學校員工安排。局方指，由今日起仍未按要求接種新冠疫苗，但獲豁免的個別教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者，原來須每3天進行一次核酸檢測，調整至每7天檢測一次，但不接受深喉唾液測試或快速抗原測試。

教育局指，有關人員的檢測必須是透過非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子進行，深喉唾液測試或快速抗原測試的檢測結果均不獲接受；此外，如有需要，有關學校教職員及人士可在7天檢測期內自行使用快速抗原測試至少1次，建議相關快速抗原測試可在核酸測試後第3天進行。

另外，香港婦產科學院指出懷孕婦女於感染新冠病毒後有較高機會出現嚴重併發症，因此政府鼓勵懷孕員工盡快接種疫苗。同時，為減低懷孕員工因外出上班而受感染的風險，無論是否接種疫苗，學校直接僱用的懷孕教學及非教學人員，均可被允許完全在家工作，並豁免每星期1次定期檢測的規定。此安排直至另行通知。

教育局指，倘若未接種疫苗的懷孕員工自行選擇返回校舍工作地點，她們必須遵守「疫苗通行證」安排的所有現行規定，並且將不再獲豁免。