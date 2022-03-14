再開6間指定診所總數增至23間　相關服務已為4.7萬疫患診症

為加強支援確診病人及分流分層照顧患者，醫管局今日(14日)公布，明日起(15日)將再啟動6間指定診所，包括環翠普通科門診診所、橫頭磡賽馬會普通科門診診所、藍田分科診所普通科門診診所、石硤尾普通科門診診所、青衣市區普通科門診診所、元朗容鳳書健康中心，以協助治療輕症患者及較高風險患者，包括長者、小童、孕婦，以及免疫力受抑制的病人，相關診所啟動後，指定診所將增至23間。至於早前提供服務的17間指定診所，截至昨日(13日)下午5時，合共為超過4.7萬人次提供醫生診症服務。

有關指定診所會由明日(15日)起暫停普通科門診服務，已預約上述診所覆診的長期病患者，可按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往區內指定的藥物補充診所取藥。

上述診所的疫苗接種服務，包括新冠疫苗、季節性流感疫苗和肺炎球菌疫苗屆時將會暫停。同時，相關診所的深喉唾液樣本收集包派發及樣本收集服務會於同日暫時停止服務，市民如需領取病毒測試樣本收集包或遞交樣本，可於指定時間到其他選定的普通科門診診所或政府指定的樣本收集包派發點及收集點。

基於元朗長者健康中心、石硤尾胸肺科診所及紅絲帶中心，與指定診所位處同一地點，明日起將暫時關閉或暫停公眾服務。署方會聯絡受影響的已預約服務使用者，另作服務安排。

位於元朗西菁街26號的元朗長者健康中心會暫時關閉，為會員提供已預約的醫療服務和為65歲或以上人士提供的即場接種由內地研發的科興疫苗服務，會暫時遷往位於屯門湖康街2號的屯門湖康長者健康中心，而已於元朗長者健康中心預約接種第2劑科興疫苗的長者，則可於預約期前往屯門湖康長者健康中心或其他仍繼續運作的長者健康中心接受接種服務。

位於石硤尾巴域街2號的石硤尾胸肺科診所會暫時關閉，病人可轉往油麻地胸肺科診所或九龍胸肺科診所繼續跟進，正接受全監督治療的病人可前往上述兩間或其他胸肺科診所接受服務。另外，橫頭磡聯合道東200號的紅絲帶中心會暫停所有公眾服務。