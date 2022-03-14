政府指引允染疫公僕檢測後復工　疑惹同僚中招　網民斥背道而馳

新冠肺炎疫情未息，港府日前要求確診公務員於第6日起，連續兩天檢測無染疫就可陸續復工，惟有關安排指引不清晰。有自稱公務員的網民今日(14日)在社交平台發文，反映其部門曾診確的同事因上述安排已陸續上班，擔憂會再次引發病毒傳播，未幾，自己疑遭該名同事傳染，同樣中招。

事主批評，目前本港每日確診數字一直維持在2萬至3萬宗，「政府又想清零又想維持公眾緊急服務，但資源人手安排又錯晒」。他提到，其確診的同事已陸續回到辦公室工作，「但佢哋仲係咁咳同流鼻水」。該網民質疑，回來上班的同事目前只是病毒量較低，但不排除仍會靠衣物等媒介傳播病毒。

事主又認為，當局所安排的隔離期較短，「作為基層公務員喺辦公室入面更加係困獸鬥」，導致身邊同事逐個中招。當事人亦於上周確診，坦言「最怕連累家中長者同小朋友」，並批評「咁同維持公眾服務既理念咪愈嚟愈背道而馳」。持續下去，人手只會不斷減少，建議當局應該減少工作人員聚集，「服務停到就停，變通吓」。