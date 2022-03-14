907疫患使用私家醫院病床　醫管局冀轉介更多合適病人

政府早前呼籲私家醫院騰出更多病床，以接收由醫管局轉介的非新冠病人及康復中的新冠病人，昨日(13日)共149名醫管局病人透過低收費病床及公私營協作計劃使用私家醫院病床，3月7日至13日期間則共轉介907名病人到私家醫院。

政府表示，樂見醫療衞生界作出貢獻共同保障公眾健康，共同應對第五波疫情，而醫管局亦會繼續與私家醫院聯絡，以期轉介更多合適病人到私家醫院接受治療。多家私營醫護機構亦積極參與營運社區隔離設施，為需要隔離的人士提供醫療支援。

其中，政府早前於彩榮路體育館和石硤尾公園體育館設立暫託中心，接收經醫管局轉介已確診但症狀輕微的長者，以及經醫管局評估後確認為正在康復並適合出院的長者，為他們提供適切照顧。政府現正積極開拓更多暫託中心，並欣悉多家私家醫院有意派出醫護團隊參與營運，而社會福利署和醫管局亦會與私家醫院通力合作，務求讓有關暫託中心盡快投入服務。

此外，多家私家醫院現時已為新冠病人提供門診或遙距診症服務，為社區內感染新冠病毒的人士作出診治。