警動員逾1600人全港反罪惡　拘107人包括印度假難民

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各區人員，由上周五(11日)至昨日(13日)一連3日在全港各區進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，行動中，警方共動員約1,600人次，搗破1間懷疑無牌酒吧、11間懷疑非法賭檔及1個毒窟，共檢獲24部釣魚機、一批賭博工具和籌碼、大量毒品、大批酒精飲品及營運器材等。

行動中，人員共拘捕61名本地男子、37名本地女子、5名內地男子、1名內地女子、2名巴基斯坦籍男子及1名持行街紙的印度籍男子，年齡介乎17至67歲，分別涉嫌「無牌賣酒」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，共174男62女涉嫌違反禁聚令或口罩令，警員遂向他們發出共236張定額罰款通知書。

警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續採取情報主導的策略，進行各種打擊行動。同時重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病規例》，以協助控制疫情。警方在疫情期間，會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。