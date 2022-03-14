內地援港醫療隊今抵港　先到亞博為確診者提供治療

內地援港醫療隊成員今日(14日)由深圳灣口岸到港，來港的內地醫療隊由不同專業的醫護人員組成。食物及衞生局局長陳肇始等衞生當局官員到場迎接。

醫療隊成員將先在亞洲國際博覽館的社區治療設施，為確診的新冠病人提供治療。醫療隊的協助將加強社區治療設施的服務規模，從而加快整體病人流轉，讓醫管局可集中人手處理在公營醫院內臨床情況較為嚴重的病人。援港醫療隊其他成員稍後將陸續抵港。

食物及衞生局局長陳肇始對中央及廣東省政府在短期內徵集援港醫療隊來港協助抗疫表示衷心感謝。集中醫療資源減低重症及死亡個案是港府應對第5波疫情的當前要務。在分層治療的安排下，臨床情況較為嚴重的病人會分流到醫院治療，而病情相對較輕微的病人則會到社區治療或隔離設施等。

因應確診個案不斷上升，醫管局於公營醫療系統病床有限和人手不足的情況下，現時在病人分流及治療上正面對不少挑戰。內地援港醫療隊的協助可令更多有需要的病人得以盡快獲得適切治療。