中學生設計護老系統獲獎　冀照顧長者身心健康

本港正值人口高齡化，長者福祉令人關注，目前有15萬名獨居長者和另外30萬名長者組成的「雙老家庭」，面對各種社交、醫療和生活難題。有中學生設計一套護老系統，集分析長者安全、日常情緒健康、緊急求助於一身，透過科技去關注長者身心健康。負責同學指，希望系統能緩解獨居長者於疫情期間減少外出的困境，增強溝通、改善照顧。

英皇書院的學生憑著「耆安心」護老系統，獲得滙豐Smart Community Hackathon 2021的卓越創科精神獎，系統包括配有心率、血壓、跌倒、濕度傳感器的智能手錶，如偵測到長者有危險或需要即時協助，會發送緊急求助信號；配以應用程式，提供例如智能識別表情，以分析日常情緒健康。

團隊成員蔡根表示，以往他有參加義工隊去探訪長者，眼見疫情下不少服務受影響，而觸發團隊設計此系統，過程曾走訪兩所院舍與職員、義工交流，以設計合適長者使用的簡約應用程式介面。另一成員鍾承熹則指，設計過程最困難是人工智能程式原本預設是英語，需以人手重新輸入程式，從而可以顯示中文。

負責項目的電腦科老師李浩然坦言，當初聽到學生們以安老系統作題材「有點吃驚」，自己亦有點擔心，要先自行學會各種技術，例如人工智能程式的編寫，才能指導學生。他提到，疫情影響上課安排，令開會討論的時間大大縮短，能夠獲獎是團隊中的學生「好肯學、肯試」。