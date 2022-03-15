疫情嚴峻郊野公園禁露營燒烤　漁護署巡查檢控490人

多類場所停業下，市民改到郊野公園遊山玩水，漁農自然護理署表示，已加強在郊野公園執法，打擊違規行為，包括露營或燒烤活動，又提醒市民必須嚴格遵守防疫的相關法例和規定。

漁護署表示，已在郊野公園加強巡邏及執法，亦不時進行特別執法行動及聯同相關部門進行聯合執法行動。截至前日(13日)，漁護署今年已向490名涉嫌違反相關法例的人士採取執法行動，會繼續加強巡邏，如發現違規情況，會果斷執法。

漁護署轄下所有露營地點及燒烤地點已關閉，漁護署發言人指，設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行露營或燒烤活動，亦不得進入圍封範圍。市民亦不得進行多於2人的群組聚集，在郊野公園範圍內均須佩戴口罩，否則可被檢控。

署方又指，本港疫情嚴峻，呼籲市民盡量減少外出，如計劃前往郊野公園，應避免到人多擠迫的地方，並遵守社交距離措施，應保持個人及環境衞生，「自己垃圾自己帶走」，妥善處理使用過的口罩及垃圾，減低病毒在社區傳播的風險並保護環境。