夜光藻致港水域三日爆11宗紅潮　魚類養殖區無異常

政府跨部門紅潮工作小組公布，上周六(12日)至昨日(14日)4時半期間發現11宗紅潮，至今仍未消退。漁護署於各區收集海水樣本進行分析，發現上述紅潮均由不含毒素的夜光藻組成，常見於本港水域。

紅潮涉及的範圍包括，香港島大浪灣泳灘、石澳後灘泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘、淺水灣泳灘、深水灣泳灘、赤柱正灘泳灘及舂坎角泳灘共發現8宗；另有3宗分別於藍塘海峽至鯉魚門，包括將軍澳及東龍洲魚類養殖區、維多利亞港近紅磡及香港南部水域包括東博寮海峽及雙四門發現。

署方指，截至昨日下午4時半，所有魚類養殖區內的魚類並沒有出現異常情況。漁護署會密切監察各養魚區內紅潮的情況，提醒相關養魚戶留意魚排的情況及適時增氧，並在有需要時提供適當協助。

漁護署實施的浮游植物監測計劃將繼續主動監測紅潮出現的情況，以減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響，並定期到魚類養殖區及5個離岸抽樣站抽取浮游植物樣本作檢驗，以偵察有害藻華及紅潮的出現。如發現有害藻類或浮游植物數目異常，漁護署會加強採樣工作。