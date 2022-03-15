東方日報A1：港人有排不安樂　官禍愈爆愈大鑊

港府抗疫後知後覺，市民難享安樂茶飯！本港維持每日新增逾萬宗確診，疫情高峰看似已過，防疫苛政亦令街上人流大減。多名專家估計，本港疫情將橫行至少兩至六個星期，最終全港會有500萬人感染、9,000人死亡。當局亦承認疫情仍會在高位橫行一段時間，甚至隨時反彈。專家炮轟港府防疫政策「水皮」，只懂拚命追趕疫情，與新加坡比較高下立見，加上本港人口密集、長者安老政策差劣，令全港市民須一同承受苦果，坦言「（港人）有排都唔能夠安樂」。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安昨在電台節目指，現時疫情與早前的數學模型推測類似，3月初已「見頂」；而過去數星期，隨着更嚴厲的社交距離措施生效，超市及大型百貨公司提早關門，部分食肆只做外賣，令街上人流大幅減少。按照市民出行指數，以2020年爆發疫情前的情況為100分，現時已跌至歷史新低，只有45分，根據過往4波疫情的經驗，當指數跌破50分，疫情就會下降。

但郭指出，由於市民習慣每日確診宗數過萬、出現抗疫疲勞，已打針或已感染者對疫情感知風險稍為下降時，市民之間的接觸可能重新增加，故擔心疫情有機會反彈，但初步看來都是樂觀，估計疫情會高位橫行兩至三個星期，之後才逐漸回落。他相信要到今年6月底至7月初，確診數字才有機會減至約每日100宗。他估計，因應感染人數及打針比例增加，本港最後會有約450至500萬人染疫，死亡人數約為7,000至9,000人。

郭認為，至少要待單日確診宗數跌穿一萬宗關口，政府才可輕微放寬防疫措施，例如將食肆每桌人數上限由兩人放寬至四人，但仍需維持晚市禁堂食，亦不能放寬跨家庭聚會限制，避免疫情反彈。

至於本港能否「清零」，他稱不論政府採取任何措施，亦不能百分百讓市民停下來，而且感染Omicron病毒的無病徵比例較高，故較難成事。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦認為，本港疫情必會「高原橫行」一段時間。他以新加坡為例，即使該地抗疫出色、「跑在疫情前」，確診宗數也要在每天約一萬五千至二萬宗之間持續橫行約一個月，因此相信一直追趕疫情「追得好辛苦」、「水皮」的香港，應要在每日確診個案約兩萬多至到五萬多宗之間，橫行至少3至6個星期，甚至更長的時間，才會逐漸回落。

劉批評，本港老人政策錯得「一敗塗地」，安老服務缺失極多，加上香港的人口較密集，情況比起新加坡是高下立見。他指這些問題終會化成因果，「係要我哋全民去承擔」，忠告市民不能掉以輕心，「唔好以為上到頂就會落番嚟」，強調「有排都唔能夠安樂」、「要努力」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會回應指，專家形容本港疫情於高位橫行相當貼切，當局要視乎社區人流及社交距離的模式，而判斷橫行多久或確診數字何時下跌。她稱，聽說近日市面人流增加，擔心會影響疫情，希望市民減少外出。

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