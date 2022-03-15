將軍澳兩名男子不堪情緒困擾　2小時內先後墮樓亡

今晨(15日)7時10分，將軍澳培成路15號蔚藍灣畔3座，一名姓劉(68歲)男子由上址墮樓，倒臥平台重傷昏迷。救援人員接報到場，當場證實事主氣絕。警方經初步調查後，證實事主由上址一單位墮下，現場沒有檢獲遺書，初步相信有人疑受情緒問題困擾感到不快。

另外，一名同受情緒問題困擾的姓區(58歲)男子，於早上9時02分，在銀澳路8號和明苑和暉閣高處墮下，飛墮平台重創，由到場救援人員證實死亡。警方經初步調查，相信事主從上址走廊墮下，警方其後在現場檢獲遺書，並聯絡家屬進一步了解情況。

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