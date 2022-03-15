港股收市再挫1116點　科指瀉8%　騰訊跌穿300元

憂慮中國撐俄立場最終導致西方制裁，港股連日大瀉過千點。恒生指數早段跌逾900點後一度由低位反彈近800點，之後跟隨內地A股下挫，最多瀉1,296點，至18,235點的近十年低位；尾市略為喘穩，收市報18,415點，跌1,116點或5.71%，連跌3日累挫2,475點或11.8%。而港股由2月中至今，一個月內累瀉6,303點，跌幅達25%。

跌市風眼科技指數挫至3,463點的歷史新低，收報3,472點，跌306點或8.1%，過去一個月累瀉2,144點或38%。國企指數創13年新低，收報6,123點，跌431點或6.58%。主板全日成交2,861億港元，是去年7月底大跌市以來最多，港股通淨買入93.85億元。

今日跌市非常全面，大型科網股繼續是主角。騰訊跌穿300元大關，收報298元，跌10.2%。阿里巴巴挫11.9%，收報71.25元；京東集團跌10%，收報161.9元；網易跌7.6%，收報109.4元；百度跌7.5%，收報100元；快手跌6.7%，收報56.15元，齊創新低；美團及小米集團收跌5.8%及7.8%。

其他重磅股都捱沽，中國平安收跌12.6%；友邦保險跌6.4%；藥明生物跌8.8%；比亞迪股份跌6.7%；中國移動跌4.4%。油價持續回落，中國海洋石油挫5.8%；中國石油跌6.6%；香港交易所跌3.3%。滙豐控股相對硬淨，股價收跌0.8%。

資深股評人陳炳強表示，留意未來兩日恒指跌勢會否緩和，以及成交會否顯著減少。如是者，恒指仍有機會在18,000點出現反彈。他建議持重貨的投資者毋須心急止蝕離場，可待恒指跌至18,000點後，視乎反彈力度再作部署。