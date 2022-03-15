7款電燒烤爐存安全隱患　1款更冒煙着火　最貴樣本熱度分布不均

室內燒烤近年大行其道，消費者委員會今日(15日)公布，測試市面上11款電燒烤爐的效能及安全，發現當中7款樣本出現不同安全程度的隱患，使用時有燙傷或觸電的風險，最嚴重的為大宇Daewoo，根據測試標準模擬在溫度調節器失靈及非正常情況操作下出現冒煙著火，安全表現極不理想。消委會敦促相關生產商從速糾正問題，並敦促消費者使用時亦須注意安全，避免因不慎觸碰導致燙傷。

是次測試的11款電燒烤爐樣本，售價由359港元至2,499港元，額定功率由900瓦特至2,200瓦特，均為體積較細小，可直接放於餐桌上作燒烤食材之用。在測試中總體表現最好的品牌為象印及億世家，總評分同為4星半，消委會指象印的燒烤表現出色，而億世家的體積較細小及售價較低。

是次測試以煎煮漢堡扒來評估各樣本的燒烤表現，試驗人員先按說明書指示預熱各樣本然後煎煮漢堡扒，並按漢堡扒的中心溫度和色澤，評估食物在不同位置的溫度均勻度，測試結果顯示各樣本的漢堡扒溫度均勻度表現不一，最高與最低溫度的相差由攝氏2.0度至18.7度不等。

Cuisinart、Russell Hobbs及Origo的漢堡扒之間的中心溫度差異超過攝氏10度，當中測試樣本中價格最高的Cuisinart（2,499港元），漢堡扒之間的溫度相差達15度，反映溫度並不均勻，表現略為遜色；相反，測試中價格最低的伊瑪牌(359港元)，其漢堡扒的溫度較均勻，差異只有3.5度。消委會指，是次測試結果再次反映產品質素與售價沒有必然關係，消費者可以較低的價錢，選購表現較佳的產品。

另外，消委會參考最新版本的國際標準IEC 60335-1及IEC 60335-2-9測試樣本的安全性，其中一項測試，模擬電燒烤爐在非正常情況下操作，部分內部零件失靈後，其他保護裝置能否正常操作以免電燒烤爐出現異常情況。其中大宇Daewoo在模擬溫度調節器失靈，並以1.15倍的額定輸入功率操作時冒煙及著火，燒溶爐內的塑膠物料，可能對用戶構成潛在的火警危險；另外Origo的溫度調節器接駁位置，可被測試棒插入並觸及內部的帶電部分，其防觸電保護不足。

測試中Turbo Italy、Récolte、Origo、Hiraki及大宇的部分位置，例如烤盤手柄、溫度調節器或桌面等的溫升，超出較標準上限；伊瑪牌、Turbo Italy及Russell Hobbs內部帶電部分與用戶可接觸部件之間的絕緣距離不足，較標準少約0.4毫米至2.5毫米不等；此外，Récolte的地線長度不足，一旦電源線意外被拉扯及穩固裝置失效時，地線可能最早鬆脫而影響接地保護效能；另外，Hiraki機身底部設有細孔，測試棒可從中觸及內部零件，潛在觸電風險，其結構設計有待改善。

世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構將高溫油炸所產生的油煙列為「可能令人類致癌」，而常見食材例如扒類及煙肉等較多肉汁及脂肪的食物，在高溫燒烤時會產生較多油煙，油煙釋出量測試以煎煮1件漢堡扒的平均油煙量計算，以5分最高，即油煙釋出量較低，伊瑪牌、大宇只取得2點評分，當中大宇聲稱為無煙燒烤爐。

消委會建議，使用電燒烤爐前，應詳細閱讀說明書並按說明書的指示進行預熱，要留意部分型號加熱時不建議蓋上鍋蓋。清委會又指，市面上的多功能煮食鍋，外型及體積都與電燒烤爐相近，配件相對較多，可用作煎、烤、蒸或火鍋等，功能較全面。

大宇的代理商回應消委會指，收到測試結果後已委託獨立的實驗室進行安全測試，沒有發現相關安全問題並提供測試報告，指對消委會的測試結果感到疑惑。該公司又指測試乃於非正常下操作才會發生問題，提醒消費者按說明書的指示正常情況。該公司表示會按機電署的要求回收及更換首批於2021年6至9月出售的產品，以確保產品質素及保障消費者。