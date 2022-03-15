逾85%塑膠玩具檢出潛在致癌物　其中1款超標250倍

玩具一向是兒童最常接觸和玩耍的良伴，其中近年流行莫過於舒壓矽膠玩具（poppit）及可擠壓玩具（squeeze toy）。消費者委員會近日測試市面上29款塑膠玩具，發現超過85%的樣本物料檢出潛在致癌物多環芳香烴，其中超標最高的1款樣本，可致癌塑化劑含量更超出香港法例要求上限的250倍，已將情況轉交海關跟進。此外，76%款樣本在機械及物理性測試中亦未能符合歐盟玩具安全標準的要求，有可能對兒童造成健康風險，反映情況不理想。

消委會測試29款塑膠玩具樣本，包括8款舒壓矽膠玩具、14款可擠壓玩具，和7款沐浴玩具樣本，並主要購自文具店、嬰兒用品店、玩具零售店及網上平台，售價介乎10港元至159港元。消委會為玩具的安全結構、機械、物理性能、塑化劑及多環芳香烴進行測試，並從 「圓形魷魚遊戲squeeze toy」檢出25%的DEHP及含0.06% BBP，超出玩具及兒童產品安全條例中訂立上限的25%。

消委會解釋，聚氯乙烯（PVC）類塑膠物料經常添加塑化劑，以提高彈性和耐用程度。其中一種常用塑化劑鄰苯二甲酸酯（phthalates）中的DEHP、BBP等可令人類致癌，也可能損害男性生殖系統，危害兒童安全。

另外，消委會發現22款樣本在機械及物理性測試，未能符合歐盟玩具安全標準的要求；其中15款樣本有結構安全問題，在合理濫用測試下（模擬兒童反覆按壓拉扯），有樣本出現破裂而產生小部件或漏出液體，一旦誤吞或誤飲，並有可能造成窒息或健康風險，認為情況極不理想。

此外，消委會去年就塑膠玩具收到273宗投訴，較2020年150宗急增82%。總幹事黃鳳嫺說，投訴增加主要源於延誤運送及產品質量問題，她呼籲市民選擇有信譽的賣家。她又指，目前本港對玩具標籤方面有一定規管，除本身附加的安全規定外，亦要有識別標記，例如進口商資料以及警告的語句等。惟綜觀以往就玩具的調查，她亦認為有關部門應加强及抽查玩具樣本是否符合測試。就上述提及未能通過標準測試的產品，海關指已作出跟進。

消委會同時建議，家長為兒童選擇玩具時，應細閱產品包裝上指示，按兒童年齡、肌肉發展狀況等選擇合適的類別；同時留意 3歲或以下兒童，有機會將物品放進口裏，避免讓他們接觸體積過小的玩具，減低誤吞和窒息的風險等。