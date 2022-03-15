噴鼻劑亂用或致嚴重副作用　消委會倡應先諮詢醫生或藥劑師

俗稱「鼻敏感」的過敏性鼻炎是常見的都市病之一，不少港人都深受困擾，惟不少紓緩鼻敏感或鼻塞的噴劑都含有藥物成分，部分更屬於處方藥物。消費者委員會今日(15日)公布調查發現，20款測試的噴鼻劑樣本中，成功在沒有醫生處方下購得共6款標示為「處方藥物」及另1款標示為「監督售賣藥物」的樣本，相關資料已交予衞生署跟進。消委會提醒，噴鼻劑成分並非人人適合，有機會帶來嚴重副作用，建議消費者在使用前，應先由醫生作出診斷，勿擅自購買使用。

消委會是次收集的噴鼻劑樣本共有20款，分為3類，分別為皮質類固醇噴鼻劑、血管收縮劑噴鼻劑，以及鹽水噴鼻劑，售價由每瓶40港元至180元。其中皮質類固醇噴鼻劑適合一些中度至嚴重的鼻敏感患者，大多屬於處方藥物，需要由醫生診斷及認為適合才會處方給病人；部分則屬監督銷售賣藥物須於註冊藥房經註冊藥劑師評估及監督下才可售賣。

不過在是次調查中，消委會表示其人員嘗試在沒有醫生處方下到藥房購買皮質類固醇噴鼻劑，結果成功購得共6款標示為「處方藥物」，分別是：鼻眼適 Avamys、布地奈德鼻噴霧劑Besonin Aqua Nasal Spray、Dalman AQ Nasal Spray、安鼻適 Nasonex Aqueous Nasal Spray、Rhinocort Aqua Nasal Spray、鼻舒達鼻噴劑Dymista Nasal Spray, Suspension，以及標示為「監督售賣藥物」的布地奈德鼻噴霧劑Besonin Aqua Nasal Spray，相關資料已交予衞生署跟進。

消委會指出，皮質類固醇噴鼻劑若未經醫生診斷或藥劑師評估，消費者隨意自行加減劑量或延長使用時間而可能引致嚴重副作用，較常見的副作用包括鼻內有刺痛或燒灼感、乾燥和結痂、流鼻血、喉嚨乾燥、鼻子發癢、發紅和腫脹等，若長期使用更有機會引致眼壓上升，故用藥治療期間宜定期檢查，以確保不會出現青光眼等嚴重副作用。

另一種較常見的是血管收縮劑噴鼻劑，優點是能快速通鼻塞。但並非針對性治療過敏，不適合長期持續使用，如果連續使用超過1星期通鼻塞，便有機會出現副作用，有機會愈噴愈鼻塞，而血管收縮劑能令血壓上升，因此患有高血壓、心臟病、糖尿病和長者均不宜使用；而前列腺肥大的男士亦要留意使用後令輸尿管收窄的風險，是次收集的7款樣本中，有6款提及連續用藥的期限或警告字句，提醒消費者使用時要特別留意。

消委會提醒指，鼻敏感患者購買噴鼻劑前，須先獲正確診斷和處方，並需注意各藥物的正確使用方法、用藥劑量、次數和連續用藥的期限；細閱產品標籤和說明書，掌握使用噴鼻劑技巧；注意產品標示的儲存方法，例如大部分皮質類固醇噴鼻劑和血管收縮劑需存放於30°C至25°C以下，又不應放於0°C以下或於雪櫃冷藏，而部分鹽水噴鼻劑應遠離溫度較高的位置；如果產品已過期，即使瓶內仍有藥物或鹽水，也不應繼續使用等。